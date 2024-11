Raccolta giochi per i bambini ricoverati

Una raccolta di giocattoli nuovi da regalare ai bambini oncologici. La sostiene e promuove il Comune di Calderara a favore dei piccoli ospiti del reparto oncologico dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna. I giocattoli, la cui raccolta è già partita in questi giorni in specifici punti del territorio, saranno infatti regalati il 25 dicembre prossimo ai bambini che si trovano ricoverati nel reparto. Bambole, perline, smalti, trucchi, dinosauri, macchine, supereroi, plastilina e giochi creativi. Sono questi gli articoli consigliati dall’organizzazione della raccolta, che raccomanda di portare nei punti di accettazione solo giocattoli nuovi visto che sono gli unici che, per motivi igienico - sanitari, l’ospedale accetta.

"Quella di donare un giocattolo a un bambino ricoverato in ospedale in un reparto così delicato – spiegano il sindaco Giampiero Falzone e l’assessora comunale alla Cultura Maria Linda Caffarri – è un’iniziativa non partita da noi ma che sosteniamo volentieri; perché è sempre da promuovere l’idea di regalare un sorriso ad un bambino. E all’iniziativa partecipano, tutti insieme, l’amministrazione comunale, i cittadini, le associazioni e i commercianti del territorio". "Si tratta di una sinergia – aggiunge Maria Claudia Mattioli Oviglio (nella foto), assessora comunale alle Politiche per il Benessere e la Salute – che l’amministrazione incentiva sempre e ad ogni livello, specialmente quando, come in questo caso, si parla di solidarietà".

I punti di raccolta dei giocattoli nuovi saranno dunque la festa organizzata dall’Avis in programma oggi in occasione della ‘Giornata per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza’, davanti alla Casa della Cultura in via Roma a partire dalle 15. E in specifici punti distribuiti sul territorio: a Calderara Nikocart, farmacia Calderara e Cuci e Crea, nella frazione di Lippo, Bar Lippo e tabaccheria Lippo; nella frazione di Longara centro sociale ed infine nella frazione di Tavernelle Gelateria B and B.

p. l. t.