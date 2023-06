Raccolta in crescita a 16,6 miliardi di euro

Raccolta diretta in crescita a 16,6 miliardi di euro (+0,6%) e impieghi che segnano un incremento del 5,6%, arrivando a 13,5 miliardi. L’assemblea della Federazione Bcc Emilia-Romagna ha approvato il bilancio consuntivo 2022. In miglioramento anche il rapporto deterioratoimpieghi, che alla fine del 2022 si attestava al 4%, in progressiva diminuzione, ancora superiore al sistema bancario (3,3%). Il rapporto sofferenzeimpieghi: 1,3% contro l’1,7% dell’industria bancaria. Aumentati anche i livelli di copertura dei crediti deteriorati e in forte crescita l’utile netto: 201 milioni contro i 75,7 del 2021. I risultati del consuntivo sono "molto positivi" e "suggellano il ruolo della finanza mutualistica e delle banche di comunità a favore dello sviluppo delle economie locali, dell’inclusione, della promozione della stabilità", dice il presidente della Federazione Bcc, Mauro Fabbretti (foto).