Raccolta per i giovani alla Dozza. L’idea del cappellano del Pratello

Il trasferimento dei 50 giovani detenuti alla Dozza continua a far discutere. A intervenire è don Domenico Cambareri, cappellano del carcere minorile del Pratello, che lancia una raccolta fondi proprio per questi ragazzi. "Dipendesse da me non raccoglierei nulla dei beni di prima necessità che sono stati richiesti per l’accoglienza dei ragazzi alla Dozza – scrive don Domenico su Instagram –. Perché è lo Stato che dovrebbe provvederne. Ma chi ci rimetterebbe da questo rifiuto? Proprio i ragazzi. Loro dicono che questo alloggiamento alla Dozza sarà dismesso entro l’estate, ci credete? Confesso di avere poca fede! Credo che l’emergenza sarà continua e allora assieme alla cappellanìa carceraria e alla caritas della parrocchia di Trebbo di Reno abbiamo deciso d’istituzionalizzare l’altare di san Giuseppe a Trebbo per la raccolta permanente di generi di prima necessità biologica". L’invito è per sabato prossimo, 15 marzo, alle 15.