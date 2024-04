"Raccolta porta a porta sempre più difficile"

La percentuale di differenziata che scende al 66%, oltre 3mila segnalazioni di disservizi, la progressiva eliminazione delle campane verdi per la raccolta del vetro e il passaggio del sistema del porta a porta anche per vetro e pannoloni. Sono queste le principali novità sullo spinoso tema della raccolta dei rifiuti a Casalecchio, di cui si è discusso pochi giorni fa in una commissione consiliare convocata su richiesta di Forza Italia proprio con all’ordine del giorno l’analisi della situazione di un servizio entrato a pieno diritto nelle questioni divisive della campagna elettorale.

"Nel futuro prossimo c’è il passaggio al sistema porta a porta anche per il vetro a partire da una fase sperimentale in alcune zone del Comune, in particolare quelle meno densamente abitate dove il conferimento del vetro è più facile e il peso del rifiuto influisce meno. E poi si va all’eliminazione dei bidoni di conferimento di pannoloni con ritiro due volte la settimana in una ulteriore pattumella – sintetizza la capogruppo del centro destra Erika Seta –: entrambi i provvedimenti vanno a vessare ulteriormente il cittadino e gravare sulle fasce deboli. Visti gli utili del nostro gestore ci sarebbe invece da augurarsi maggiore investimento nella differenziazione dopo la raccolta".

L’assessora all’ambiente Negroni ammette il calo della percentuale di differenziato e concorda sull’esigenza che "il gestore debba investire di più nel processo industriale a valle, con meccanismi di separazione dei rifiuti tali da poter nel tempo semplificare le tipologie di rifiuto, come avviene in altri paesi europei ma anche in altre realtà italiane", premette l’assessora. La quale poi chiarisce come le sperimentazioni sulla raccolta del vetro e sulla riduzione delle attuali 250 campane per il vetro saranno discusse prima in un percorso partecipato coi cittadini e che allo studio c’è anche un aumento della frequenza della raccolta dell’organico nei mesi estivi. "Il passaggio della raccolta dei pannoloni porta a porta due volte alla settimana è invece un aiuto ai cittadini che ora hanno la raccolta a casa una sola volta alla settimana in sacchi e per i restanti giorni devono andare a portare lontano da casa i pannolini e pannoloni nei contenitori presso centri sociali o scuole", sostiene Negroni.

g. m.