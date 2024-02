Raccolta rifiuti: cambia il gestore. Assemblee pubbliche per illustrare le modifiche

Il servizio rifiuti che il gestore Hera effettuava sul territorio del Comune di Budrio è stato assegnato, con un bando, a un raggruppamento temporaneo di imprese che vede nella compagine le aziende Hera, Brodolini e il Consorzio EcoBI. Il nuovo contratto dura 15 anni.

Da quest’anno, gradualmente, i servizi subiranno delle modifiche con l’obiettivo principale di uniformare le molteplici varianti con cui sono svolti nei diversi territori.

Budrio inizierà la trasformazione questa primavera e sono previste diverse assemblee pubbliche e momenti informativi per pubblicizzare al meglio le nuove modalità di svolgimento e iniziare la distribuzione delle nuove dotazioni. I cambiamenti non sono radicali: chi usufruisce del servizio porta-a-porta (PAP) rimarrà a porta-a-porta, così come chi usa i cassonetti stradali continuerà ad usare questa modalità di conferimento. Tutti i cassonetti stradali saranno sostituiti con modelli migliorati, con apertura posizionata solo sul lato più sicuro per il conferimento. Per illustrare i dettagli delle modifiche alle modalità di raccolta differenziata sono in programma incontri pubblici, con i tecnici di Hera, nelle seguenti date: 26 febbraio ore 20,30 Auditorium, via Saffi 50, 27 febbraio ore 17,30 Centro Sociale "La Magnolia", via Bianchi 31, 27 febbraio ore 20,30 Auditorium, 28 febbraio ore 20,30 Palamezzolara, via Lumaca 2, 29 febbraio ore 20,30 Mulini a Vento, via San Donato 11 e 1 marzo ore 20,30 Sala Consulta Prunaro, via della Liberazione 1. Ci saranno anche infopoint al mercato settimanale: martedì 12 marzo dalle 9 alle 13, martedì 19 marzo dalle 9 alle 13 e, infine, martedì 26 marzo dalle 9 alle 13. Un dettagliato pdf con le modifiche principali è intanto stato pubblicato sulla pagina online del Comune di Budrio ed è sia visionabile che scaricabile.