Raccolta rifiuti, Carta Smeraldo dal 17 marzo

È in arrivo la nuova raccolta differenziata. Dal 26 febbraio inizierà la collocazione progressiva sul territorio dei nuovi contenitori per carta, plastica e lattine, organico: fino al 17 marzo saranno ad apertura libera, successivamente si dovrà utilizzare la Carta Smeraldo già in dotazione. Novità anche per il porta a porta. Nel 2021 era già arrivato il cassonetto Smarty per l’indifferenziato, che si apre con la Carta Smeraldo: ora saranno sostituiti anche gli altri contenitori stradali per la carta, la plastica e le lattine (che non andranno più conferite con il vetro) e l’organico, e avranno l’apertura informatizzata con la tessera.

Alcune novità di quest’anno riguardano anche il servizio porta a porta. Complessivamente sono interessate dal progetto oltre 7.500 utenze di cui un migliaio servito dal porta a porta.

A partire dal 26 febbraio, nelle isole ecologiche dove è già presente il cassonetto Smarty per l’indifferenziato, verranno progressivamente sostituiti tutti i contenitori per i rifiuti differenziati e questi avranno un sistema informatizzato per il riconoscimento e si apriranno solo con la Carta Smeraldo già in dotazione. L’apertura dei cassonetti di carta, plastica/lattine e organico rimarrà manuale fino al 17 marzo.

L’unica novità nella raccolta stradale riguarda gli imballaggi di alluminio (lattine) che dovranno essere conferiti insieme alla plastica e non più insieme al vetro. A partire dal 4 marzo alcune utenze di Ozzano non saranno più servite dal porta a porta, ma inizieranno a conferire i rifiuti nei cassonetti stradali.

Questa modifica è determinata dall’arrivo di isole ecologiche complete nelle vicinanze delle abitazioni interessate. Si tratta in particolare degli utenti che risiedono in via Tolara di Sopra (numeri civici 41, 41A, 41B, 41C, 41D, 45, 52) e via Emilia (numeri civici 418, 420, 422, 424, 426). Per accompagnare i cittadini sono stati programmati incontri pubblici e punti informativi. Si parte domani, giovedì 15 febbraio, alle 20.30 nella sala Proloco di via degli Orti 16/a e sabato, 17 febbraio, alle 10 nella sala Centro civico di Mercatale (via della Pace 29); Per le attività commerciali e produttive è in programma un appuntamento dedicato: domani, giovedì 15 febbraio, alle 13 nella sala consiliare del Municipio (via della Repubblica 10).