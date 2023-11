Raccolta rifiuti, il Comune incontra i cittadini. In arrivo novità per migliorare la differenziata

Granarolo incontra i cittadini per la nuova raccolta rifiuti: primo appuntamento il 20 novembre, in due assemblee, una dalle 17.30 alle 19.30 e una serale (20.30-23.00), nella sala pluriuso presso il Borgo Servizi in via San Donato 74.

All’inizio del prossimo anno il servizio di raccolta rifiuti a Granarolo, come sta già avvenendo in diversi Comuni della Città Metropolitana di Bologna, vedrà alcune importanti novità ed adeguamenti che hanno l’obiettivo di migliorare quantità e qualità della raccolta differenziata, e recuperare e riciclare quanta più materia possibile a salvaguardia dell’ambiente. Le novità sono previste dalla gara per la gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna che Hera si è aggiudicata alla fine del 2021 in un raggruppamento temporaneo di imprese. Agli incontri parteciperà il sindaco Alessandro Ricci insieme a tecnici e staff di Hera, gestore del servizio, per illustrare nel dettaglio le novità.