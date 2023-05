Raccolta rifiuti a Bologna: addio al porta a porta, ecco dove e da quando

Bologna, 30 maggio 2023 - Addio ai sacchi della spazzatura sotto i Portici Unesco. La fine della raccolta dei rifuti porta a porta nel centro storico sarà dal 12 luglio. Il Comune ha deciso di reintrodurre i cassonetti per carta e plastica (senza carta smeraldo) che saranno rispettivamente 282 e 281. Per questo, si sacrificheranno 60 posti auto, ma il sindaco Matteo Lepore assicura che l'amministrazione s'impegnerà per recuperarli.

Porta a porta a Bologna: presto lo stop

L'installazione partirà dal 5 giugno. Lepore invierà presto le lettere ai cittadini per annunciare il cambiamento e la pulizia straordinaria della città assieme a Hera.

Il piano di intervento prevede un macro programma di pulizia delle piazze e dei Portici patrimonio Unesco con il potenziamento dello spazzino di quartiere.

Il primo cittadino e l'assessore ai Lavori pubblici Simone Borsari festeggiano la percentuale record di differenziata in città pari al 72.5 per cento. Il sindaco promette: "Bologna sarà più grande, più bella e più pulita".