Raccolta rifiuti, quattro nuovi. Punti Smeraldo

Quattro Punti Smeraldo straordinari sono stati istituiti da Hera per consentire ai cittadini di ritirare le nuove Carte Smeraldo e le altre dotazioni per la nuova raccolta differenziata. Gli appuntamenti sono nella sala comunale Sassi (via F.lli Cervi 3): oggi e domani dalle 14 alle 17,30 e mercoledì 8 e giovedì 9 dalle 13 alle 18,30. Ai cittadini che si recano alla sala Sassi viene consegnato il kit per la nuova raccolta differenziata composto da: due Carte Smeraldo (più una virtuale) che servono per aprire i nuovi cassonetti che vengono progressivamente collocati in tutto il territorio del comune.

E’ comunque sempre possibile ritirare il kit agli Ecosportelli Hera: quello di Castel San Pietro Terme in viale Roma 25 è aperto lunedì, martedì e mercoledì dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 17; e quello di Osteria Grande in via Broccoli 40 è aperto il martedì dalle 15 alle 18. Per usare al meglio i servizi è sempre possibile consultare il sito www.ilrifiutologo.it, utilizzare l’app gratuita di Hera il Rifiutologo o chiamare i numeri gratuiti 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le utenze non domestiche.