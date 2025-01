Raccolta rifiuti a San Lazzaro (Bologna): come cambia e da quando

San Lazzaro di Savena (Bologna), 27 gennaio 2025 – A San Lazzaro di Savena cambia il sistema di raccolta dei rifiuti. Infatti a partire dalla seconda metà del 2025 alcune zone della città passeranno alla raccolta porta a porta mentre in altre rimarrà invariata quella stradale.

Un’altra novità riguarda l’introduzione della “Carta Smeraldo” per i rifiuti indifferenziati, già usata in altri Comuni dell’area metropolitana di Bologna.

Il sistema domiciliare del “porta a porta” verrà adottato nella maggior parte delle aree extraurbane della città, in alcune delle quali è implementato da tempo, e riguarderà quindi Ponticella, Colunga, Mirandola, Fabbreria, Campana, Farneto, Castel de’ Britti, Pizzocalvo, Caselle, Borgatella, Russo, Villaggio Martino, Martiri di Pizzocalvo, Croara, Trappolone e Nazionale Toscana.

La raccolta avverrà attraverso l'utilizzo di contenitori e non di semplici sacchetti. Inoltre i condomini potranno fare richiesta di bidoni condominiali, salvo che per i rifiuti indifferenziati per i quali sarà comunque garantito il contenitore familiare.

La raccolta stradale invece riguarderà il capoluogo, Idice, Pulce, Mura San Carlo, Pontebuco e Cicogna, ovvero il 71,3% del totale delle utenze Tari domestiche. In questi luoghi verranno disposte delle isole ecologiche di base completamente rinnovate.

Per tutti i cittadini (compresi quelli serviti con sistema ‘porta a porta’) è prevista la fornitura della “Carta Smeraldo” abilitata all’apertura delle calotte stradali presenti sul territorio per permettere ulteriori conferimenti di rifiuti indifferenziati rispetto a quelli previsti dal giorno di raccolta domiciliare. Per pannolini e pannoloni nell’area del “porta a porta” verranno adottati dei sistemi ad hoc, aumentando i giorni di raccolta per le sole utenze che ne hanno fatto richiesta.

“La decisione di aggiornare il sistema di raccolta di rifiuti nel nostro Comune risponde alla precisa volontà dell’amministrazione di aumentare la quota di differenziata e invertire così un trend che purtroppo vede San Lazzaro in fondo alle classifiche di Bologna e dell’Emilia-Romagna – spiega la sindaca Marilena Pillati e continua – Dobbiamo con urgenza, quindi, modificare il nostro sistema di raccolta accompagnando i cittadini in un percorso di consapevolezza sull’importanza di ridurre la quantità di rifiuti prodotti, aumentando la raccolta differenziata e la sua qualità”.

Inoltre la sindaca precisa che: “Questi cambiamenti avverranno solo a partire dalla seconda metà dell'anno, dopo un approfondito percorso di incontri pubblici e di informazione che partirà nelle prossime settimane con l’ausilio di Hera. Ci sarà quindi tutto il tempo per conoscere e abituarsi al nuovo sistema di raccolta”.