Raccolta rifiuti a Vergato (Bologna): cosa cambia e da quando

30 gennaio 2025 – Novità per la raccolta dei rifiuti a Vergato. Infatti, nel comune in provincia di Bologna, a partire dai primi di marzo verranno progressivamente sostituiti tutti i cassonetti. Un’altra novità riguarda i contenitori per l’indifferenziato e la Carta Smeraldo. Dal 4 marzo sarà possibile ritirare il kit gratuito per la raccolta.

A partire dal mese di marzo a Vergato verranno progressivamente sostituiti tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti; i nuovi cassonetti saranno dotati di un sistema informatizzato per il riconoscimento dell’utente. Dal 2 giugno i cassonetti per i rifiuti indifferenziati si apriranno solo con la Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali. Gli altri contenitori resteranno ad apertura libera. C’è una novità anche per il conferimento degli imballaggi di alluminio (lattine) che andranno insieme alla plastica e non più con il vetro.

Il kit per la nuova raccolta differenziata è composto da: Carta Smeraldo, la tessera Hera per i servizi ambientali sia fisica che virtuale per aprire dal 2 giugno i nuovi cassonetti dell’indifferenziato; pattumella sottolavello insieme ai sacchi per l’organico; guida alla raccolta differenziata.

Da marzo, gli utenti domestici titolari della tassa rifiuti o loro delegati, potranno ritirare il kit gratuitamente ai Punti Smeraldo, gli sportelli allestiti da Hera sul territorio. Il modulo della delega arriverà in tutte le buchette della posta in questi giorni, insieme a una lettera che spiega le novità.

I Punti Smeraldo per il ritiro del kit saranno aperti in questi giorni, orari e luoghi:

7-10-13-15-17-19-20-21-24-26-28 marzo e 5 aprile: Saletta ex Biblioteca (via Cavour 49) a Vergato, dalle 9 alle 18;

dalle 9 alle 18; 4 e 25 marzo: Sala Civica (via della Vignola) a Cereglio dalle 9 alle 18;

5-12-29 marzo: Ufficio Pro Loco (via Giovanni XXIII 9) a Tolè dalle 9 alle 18;

6 e 27 marzo: Bar degli Angeli (via Nazionale 43) a Riola dalle 9 alle 18;

22 marzo: ristorante La Quercia (via Molino Serra 65/3) a Prunarolo dalle 9 alle 13;

8 marzo: bar trattoria Fabbri (Località Carboncina 36/A) dalle 9 alle 13.

A partire dal 7 aprile, chi non avesse ancora ritirato il kit potrà farlo all’Ecosportello Hera di Vergato (Galleria via Primo Maggio 59) aperto il lunedì e il mercoledì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 16; il martedì dalle 8 alle 13; il venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17.

Per raggiungere tutti i cittadini e accompagnarli negli adeguamenti del servizio, ci saranno vari incontri e infopoint che illustreranno tutte le novità.

Gli incontri si terranno alle 20.30 in queste serate e luoghi:

martedì 4 febbraio al Salone del Centro Sociale “Franco Nanni” (via Fornaci 343/H) a Vergato;

mercoledì 5 febbraio alla Sala Polivalente Proloco presso gli impianti sportivi comunali di Tolè;

martedì 11 febbraio alla Sala Civica di via della Vignola a Cereglio;

mercoledì 12 febbraio alle ex scuole di via G.Bontà a Riola.

Il 3 febbraio alle 17.30 nella Sala del Consiglio del Municipio di Vergato (piazza Capitani della Montagna 1), si terrà un incontro riservato alle attività produttive e di commercio e alle loro associazioni di categoria.

Saranno poi a disposizione di tutti i cittadini anche gli infopoint allestiti da Hera: