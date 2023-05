Raccolta solidale nei supermercati

Raccolta solidale protagonista a San Lazzaro. La giornata odierna sarà infatti dedicata alla raccolta di prodotti alimentari e non nei supermercati del territorio. La raccolta è organizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni, le parrocchie, i centri sociali ed altre realtà istituzionali che operano a San Lazzaro. Nei seguenti supermercati sarà possibile acquistare e donare uno o più prodotti come latte, biscotti, tonno e carne in scatola, farina, sapone, detersivi, che saranno distribuiti a persone e famiglie in difficoltà individuate dal Comune: Conad (via Jussi 16 D-E-F), Conad (via Emilia 43), Coop (via Martiri delle Foibe 59), Crai (via Calindri 90), Di Meglio (via Jussi 57), Famila (via della Meccanica 26), Tigotà (via Caduti di Sabbiuno 3).