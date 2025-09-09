Raccolti 15mila euro per il sindacalista morto

San Pietro in Casale, la solidarietà on line in memoria del sindacalista Fabio Sponcichetti: centinaia di donazioni per la famiglia e per l’Airc. Sono stati raccolti complessivamente 15mila euro su GoFundMe, grazie a centinaia di donazioni, in memoria di Fabio Sponcichetti, mancato a soli 55 anni a causa di una malattia fulminante. Originario di Giulianova, nel Teramano, viveva a San Pietro in Casale, nella Bassa bolognese, dove lavorava come informatore scientifico, molto attivo nel sindacato del suo settore. Fabio è morto lo scorso 1 agosto, lasciando due figli di 15 e 12 anni, che già tre anni fa avevano perso la loro mamma. E proprio a loro è rivolta l’iniziativa solidale degli amici, che lo descrivono come una persona straordinaria, fuori dal comune. Nel suo ricordo è stata lanciata un’altra raccolta fondi, i cui proventi saranno girati all’Airc, dai compagni della 5A 1987/1988 del liceo scientifico di Giulianova ’Marie Curie’. "Il dolore che in questo momento proviamo è immenso. L’incredulità per quanto è accaduto – si legge – è indescrivibile. Ti vogliamo ricordare sorridente e vitale come sei sempre stato. Ragazzo brillante e unico. Abbiamo vissuto insieme uno di quei periodi della vita che ogni persona ricorda con affetto e spensieratezza".