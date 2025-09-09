Nella stanza di un santo
Massimo Pandolfi
Nella stanza di un santo
Bologna
Raccolti 15mila euro per il sindacalista morto
9 set 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
  2. Bologna
  3. Cronaca
Raccolti 15mila euro per il sindacalista morto

L’informatore scientifico ha lasciato due figli, già orfani della madre.

San Pietro in Casale, la solidarietà on line in memoria del sindacalista Fabio Sponcichetti: centinaia di donazioni per la famiglia e per l’Airc. Sono stati raccolti complessivamente 15mila euro su GoFundMe, grazie a centinaia di donazioni, in memoria di Fabio Sponcichetti, mancato a soli 55 anni a causa di una malattia fulminante. Originario di Giulianova, nel Teramano, viveva a San Pietro in Casale, nella Bassa bolognese, dove lavorava come informatore scientifico, molto attivo nel sindacato del suo settore. Fabio è morto lo scorso 1 agosto, lasciando due figli di 15 e 12 anni, che già tre anni fa avevano perso la loro mamma. E proprio a loro è rivolta l’iniziativa solidale degli amici, che lo descrivono come una persona straordinaria, fuori dal comune. Nel suo ricordo è stata lanciata un’altra raccolta fondi, i cui proventi saranno girati all’Airc, dai compagni della 5A 1987/1988 del liceo scientifico di Giulianova ’Marie Curie’. "Il dolore che in questo momento proviamo è immenso. L’incredulità per quanto è accaduto – si legge – è indescrivibile. Ti vogliamo ricordare sorridente e vitale come sei sempre stato. Ragazzo brillante e unico. Abbiamo vissuto insieme uno di quei periodi della vita che ogni persona ricorda con affetto e spensieratezza".

