Raccolti dei rifiuti, limitazioni al Centro di via Muzzinello

Tra metà febbraio e metà marzo il centro di raccolta rifiuti in via Muzzinello di San Giovanni in Persiceto sarà interessato da alcuni lavori di adeguamento che comporteranno limitazioni all’accesso e al conferimento. In particolare, dal 18 febbraio al 22 marzo non sarà possibile portare al Centro di raccolta: imballaggi in plastica – per le aziende è sempre attivo un servizio di ritiro su prenotazione – e vetroresina.

Dal 4 al 15 marzo il centro di raccolta sarà chiuso al pubblico e saranno attivati, per compensare la chiusura, servizi integrativi: distribuzione sacchetti e bidoni allo sportello rifiuti in via Muzzinello, aperto per questo apposito servizio martedì, giovedì e sabato dalle 8 alle 13 e dalle 13,30 alle 16; mercoledì dalle 14 alle 17 e venerdì dalle 8 alle 13.

Per quanto riguarda invece il Centro di raccolta di rifiuti della frazione di San Matteo della Decima, è stato introdotto l’ampliamento degli orari di apertura: martedì, giovedì e sabato aperto dalle 8 alle 16; mercoledì e venerdì aperto dalle 8 alle 17. E sul tema, quest’anno Geovest, in accordo col Comune, ha previsto alcune modifiche alle modalità di raccolta rifiuti. Dai dati raccolti recentemente emerge che la maggioranza degli utenti del territorio persicetano produce meno rifiuti indifferenziati rispetto agli svuotamenti minimi previsti finora. Per questo motivo, dal prossimo mese di luglio la raccolta dell’indifferenziato avrà frequenza quindicinale.

p. l. t.