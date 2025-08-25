"Raccolti i bianchi in pochi giorni"

Nel territorio lunare del Parco Regionale dei Gessi e Calanchi dell’Abbadessa, a Castel de’ Britti c’è l’azienda biologica Tomisa, che questa estate ha aperto le porte della cantina completamente rinnovata. Ma, giusto il tempo di archiviare una serata organizzata per San Lorenzo, che è iniziata la vendemmia. "Faceva troppo caldo – racconta Donatella Zanotti –, ma si raccoglie un po’ prima in generale".

Come è andata da voi? "L’anno scorso il 12 agosto avevamo già raccolto Chardonnay e le basi spumanti. Quest’anno abbiamo iniziato il 13, ma pure altre varietà erano pronte. E così abbiamo vendemmiato anche l’uva per il Pignoletto frizzante e questa settimana abbiamo finito tutto lo Chardonnay, il Pignoletto e una parte di Merlot".

Insomma, una raccolta più rapida. "Sì, l’anno scorso abbiamo iniziato una giornata e poi abbiamo ripreso dopo otto giorni: quest’anno sono stati raccolti tutti i bianchi e iniziato pure con i rossi, di solito non è così".

Quali sono le aspettative? "Siamo contenti, l’uva è stata raccolta nei tempi giusti, c’è stato solo il problema di reperire persone in questo periodo, ma ci siamo riusciti. Bisogna essere sempre pronti, appena fai analisi poi devi scappare in vigna. Bisognerà abituarsi: a fine anni Novanta, quando abbiamo iniziato, finivamo di vendemmiare a ottobre, poi a metà settembre, quest’anno forse ancora prima. Ora dipenderà dalla pioggia".

E sul fronte mercato? "A giugno abbiamo presentato il nostro passito ed entro un paio di mesi usciranno i nostri metodi classici. Facciamo tanta vendita diretta e sta andando bene il nuovo spazio degli eventi. Con il Covid avevamo sofferto nelle esportazioni, ora stiamo ripristinando la nostra rete e cercando nuovi mercati".