Raccolti i fondi per la bici dei libri

Obiettivo raggiunto e superato per la raccolta fondi avviata nelle settimane scorse a favore del progetto di donare alla biblioteca Pavese di Casalecchio di una cargobike ecologica per portare i libri e le sue attività nei parchi, nei centri diurni e nelle scuole della cittadina sul Reno. Rispetto all’obiettivo iniziale piuttosto ambizioso, che era di 4mila euro, le donazioni sulla piattaforma Idea Ginger hanno raggiunto quota 5mila, superando quindi le aspettative.

Grazie alla generosità dei donatori, i fondi oltre che per l’acquisto di Gloria, questo il nome della bicicletta con piccolo cassone per il trasporto di libri, permetteranno anche di dotarla degli accessori necessari per trasformarla in una vera e propria postazione di lettura ambulante.