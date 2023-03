Raccomandata-truffa per la tassa inesistente

Ennesima truffa a San Lazzaro, ma questa volta il copione è completamente diverso: il raggiro arriva per raccomandata. Un giovane agente immobiliare è stato ingannato da due finti dipendenti della Camera di Commercio. I fatti sono avvenuti mesi fa e le indagini hanno ora portato alla denuncia dei responsabili. Un 38enne del posto aveva da poco aperto un’agenzia immobiliare. Dopo qualche giorno riceve una raccomandata con l’intestazione, in apparenza, della Camera di Commercio: nella missiva gli si chiedeva, per regolarizzare la posizione fiscale della sua attività a partita Iva, di versare all’ente 290 euro. Il 38enne, credendo alla veridicità di questa richiesta, ha versato la somma indicata sul conto corrente che era riportato nella raccomandata.

Dopo una settimana l’agente immobiliare si è visto recapitare una seconda raccomandante, sempre con carta intestata della Camera di Commercio: questa volta venivano chiesti altri 400 euro per la regolarizzazione della posizione fiscale. Il giovane imprenditore, a quel punto, si è insospettito per la reiterata richiesta di soldi per le stesse motivazioni e si è deciso a chiamare la Camera di Commercio. L’ente ha subito negato di avergli mandato richieste di questo genere, specificando che non è loro prassi. Il 38enne, dunque, ha capito di essere stato truffato da finte missive e si è recato a fare denuncia dai carabinieri. I militari, tramite il numero del conto corrente indicato sulla finta lettera della Camera di Commercio, sono riusciti, in qualche settimana, a risalire ai truffatori: si tratta di due napoletani di 60 e 55 anni con qualche precedente di polizia per reati affini che avevano usato la partita Iva del 38enne per contattarlo e truffarlo. I due sono stati denunciati per truffa.

z. p.