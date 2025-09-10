’Raccontami tutto’: alla Fondazione Mast con Elisabeth Strout

Appuntamento oggi alle 18.30 all’Auditorium della Fondazione Mast di via Speranza: ospite d’eccezione per la rassegna ’Le voci dei libri’ sarà Elizabeth Strout che presenta il suo ultimo libro ’Raccontami tutto’ (ed Einaudi) in dialogo con la scrittrice Gaia Manzini.

La famosa autrice americana qui riunisce le due protagoniste del suo universo narrativo, Lucy Barton e Olive Kitteridge (titolo del romanzo che le ha fatto vincere il premio Pulitzer per la narrativa), in questo suo nuovo romanzo. Nel contesto della cittadina di Crosby, l’incontro tra le due donne, così diverse tra loro, inaugura un reciproco scambio di storie e racconti in una versione moderna delle Mille e una notte. La rispettiva iniziale diffidenza delle due donne tanto diverse infatti è superata in nome della loro comune passione: quella per l’inesauribile mistero di tutte le vite ignorate, che solo in apparenza passano su questo pianeta senza lasciare traccia. Sempre con la straordinaria capacità narrativa e l’empatia dell’autrice americana, declinata senza sentimentalismi.

Nata nel Maine, ha vissuto a lungo a New York prima di farvi ritorno. In Italia ha pubblicato, per Fazi Editore, tre romanzi, ’Amy e Isabelle’, ’Resta con me’ e ’I ragazzi Burgess’, oltre alla raccolta di racconti ’Olive Kitteridge’, con cui ha vinto il Premio Pulitzer (2009), il Premio Bancarella (2010) e il Premio Mondello (2012). Dalla stessa raccolta di racconti è stata tratta una serie tv prodotta dalla Hbo.