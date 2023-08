Racconti e memorie di Cristicchi al Giardino degli Angeli di Castel San Pietro

Grande serata di apertura, domani, per la decima edizione della rassegna “I Suoni degli Angeli” con il “Concerto in Miniatura” di Simone Cristicchi. Nella suggestiva atmosfera del Giardino degli Angeli di Castel San Pietro Terme, il celebre “cantattore” proporrà canzoni, racconti e memorie, accompagnato dal maestro pianista Riccardo Ciaramellari. I cancelli apriranno alle 19,15 e lo spettacolo avrà inizio alle 20,45 circa. L’ingresso, a offerta libera, sarà consentito fino a esaurimento dei posti. Non sono previste prenotazioni. Per la speciale occasione verrà allestito un maxischermo all’esterno del Giardino, per permettere a tutti i partecipanti di assistere allo spettacolo. Tutto il ricavato sarà devoluto alle attività sociali dell’associazione di volontariato “Il Giardino degli Angeli”, fra cui il sostegno alla ricerca contro le malattie rare infantili, progetti in collaborazione con altre associazioni, e la cura del Giardino, eletto lo scorso anno “Luogo del Cuore” del FAI. La rassegna proseguirà giovedì con il concerto “Da Fellini a Tarantino” del Vince Tempera Trio.