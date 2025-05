Racconti in lingua in biblioteca per tutti i bambini

Letture plurilingue a Marzabotto. L’incontro si svolgerà oggi, alle 17, nella biblioteca comunale di via Aldo Moro 2 dove si potranno ascoltare e leggere racconti in italiano, arabo, rumeno e inglese. L’appuntamento di oggi è a cura delle volontarie di ‘Nati per leggere’ e delle mamme italiane e straniere del gruppo ‘Donne parole culture’ che si incontra ogni martedì pomeriggio in biblioteca dalle 14.30 alle 16 per aprirsi alla conoscenza reciproca. Per info e prenotazioni biblio@comune.marzabotto.bo.it oppure 338780501.