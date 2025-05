’Racconto antico’: le poesie ’sparse’ della Szymborska

La rassegna ’Le voci dei libri’ propone per oggi alle 18 in Salaborsa un momento di rilessione e di incontro sull’opera della grande poetessa Wislawa Szymborska, ’Racconto antico’ (Adelphi) con Andrea Ceccherelli, ordinario all’Alma Mater, e Vivian Lamarque, modera Isabella Leardini.

Premio Nobel per la letteratura nel 1996, è amatissima in tutto il mondo. In particolare ’Racconto antico’ è una sorprendente e inedita raccolta delle sue opere d’esordio, che il curatore Ceccherelli definisce "fortunatamente sfuggiti al cestino della carta straccia che lei definiva ’la più utile suppellettile del poeta’". Qui si tratta di componimenti che risalgono agli anni giovanili, inediti o pubblicati su riviste, che non fanno parte della raccolta ufficiale. Una poesia addirittura è stata trovata solo dopo la sua morte, avvenuta nel 2012. Una sorta di "viaggio nella sua bottega" lo definisce il prof Ceccherelli, alla ricerca dei temi che negli anni la poetessa ha sempre frequentato. La sua metafisica del minimo che apre ai lettori prospettive e armonie nuove.