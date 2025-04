"Racconto Bologna, città sofferente ma che non diventa mai cattiva"

Lo sguardo buio è quello di Marina, Anna, Alide, Anita. Ma è anche quello di Claudio, un uomo che aspira al progresso, antifascista, che crede nell’uguaglianza ma che al contempo incarna l’ossimoro del padre-padrone autoritario. Il romanzo si apre con l’invasione della Polonia nel 1939 e attraversa gli anni bui della Seconda Guerra mondiale fino alla fine degli anni Sessanta. Sullo sfondo, Bologna, teatro del complesso intreccio di relazioni vissute dai protagonisti. È questo il mondo narrato da Natascia Ronchetti, giornalista e autrice di ’Lo sguardo buio’ (edito da Aiep). Il titolo del libro prende forma anche visivamente nella copertina: il Ritratto di Jeanne Hébuterne di Modigliani, scelto dall’autrice e dell’editore perché incarna perfettamente quello ’sguardo buio’ che attraversa le pagine del romanzo.

Ronchetti, il romanzo si apre con un parto: perché questa scelta? "È un inno alla vita. Il libro si apre e si chiude con un parto: il primo avviene in una notte buia per l’umanità, quella dell’invasione della Polonia, che segna l’inizio della Seconda guerra mondiale. Sul secondo preferisco non svelare troppo, ma rappresenta l’idea che la vita sia sempre più forte della morte e del dolore".

Cosa ci insegnano oggi le storie di donne di un’altra epoca? "Negli anni raccontati nel romanzo, le donne erano ancora vittime di profonde forme di discriminazione, non solo durante la Seconda guerra mondiale, ma anche dopo, negli anni Sessanta. È vero, avevano conquistato il diritto di voto, ma il percorso verso l’emancipazione era ancora lungo. E lo è tuttora: liberarsi da una cultura patriarcale resta difficile, come la cronaca ci ricorda ogni giorno, con notizie di femminicidi e violenze. I cambiamenti culturali richiedono tempo, ma la consapevolezza è il primo passo".

Qual è il ruolo di Bologna nel racconto? "Non l’ho scelta solo perché è la città dove sono nata e cresciuta: raccontando Bologna ho cercato di raccontare un’epoca in cui si respiravano gli ideali della Resistenza, e il boom economico post bellico. Bologna è una città con bellezze nascoste da scoprire lentamente, ed è un luogo che ha sofferto tanto, e non mi riferisco solo al conflitto mondiale. Nonostante tutto però, non si è mai incattivita, ha sempre mantenuto una grande capacità di accoglienza e un anelito alla libertà. Ho trovato che questo ambiente fosse molto stimolante per raccontare il desiderio di emancipazione delle protagoniste del mio romanzo".

Quale messaggio vuole trasmettere? "I desideri e la voglia di riscatto delle donne protagoniste. Per le lettrici, è facile riconoscersi. Per i lettori, spero che il libro aiuti a riflettere su quanto anche loro abbiano subito, e subiscano tuttora, il peso della mascolinità imposta da una società patriarcale".

Alice Pavarotti