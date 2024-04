"Racconto Bologna e l’intreccio di generazioni"

La protagonista, Adriana, è una giovane donna della ricca borghesia cittadina. Una ragazza che vive di legami complicati e storie da scoprire, di rapporti unici e di identità da rivelare. C’è una trama fitta, c’è un racconto tutto da vivere in prima persona. C’è soprattutto Bologna a fare da sfondo a ‘La figlia del Monsignore’b (ed Helicon) , l’ultimo lavoro di Barbara Ballardini (nella foto), iscritto al Premio Campiello 2024. Alle spalle anni di esperienza come giudice, l’autrice presenta "un romanzo complesso", ricco di intrecci e spezzoni di vita vissuta, in un volume dettato "dalle passioni e dall’amore". La lettura si rivela così non soltanto piacevole, ma stimolante, seguendo una trama ben congegnata, che porta a un lieto fine non scontato. Tematiche importanti, così come il messaggio positivo della scrittrice, in un’epoca in cui determinati valori si disgregano sempre più.

Ballardini, come nasce il romanzo?

"In realtà non c’è stato qualcosa di preciso a darmi l’ispirazione. Nasce dalla mia passione per la scrittura, non è il primo romanzo in cui mi cimento. È una storia che ho coltivato a lungo nel tempo, che è venuta da sé diciamo. In fondo le storie si dice spesso che si scrivono da sole…".

Che intende?

"Vengono in maniera naturale quando una cosa segue l’altra, e non sono sempre chiare e strutturate fin dall’inizio".

Qui di che storia parliamo?

"Si svolge prevalentemente a Bologna e nella parte finale a Venezia. C’è questa ragazza sui 26 anni, di buona famiglia, cresciuta con i nonni. Queste figure famigliari vengono a mancare e lei rimane improvvisamente senza il giro di affetti che aveva. E c’è un’altra protagonista".

Chi?

"Forse la persona più importante del libro: una soprano in pensione, molto amica dei nonni della protagonista. Di fondo c’è l’intreccio di queste due storie e il contrasto tra le loro situazioni e la loro età, l’esperienza".

C’è molto di Bologna?

"Sì, decisamente. Adriana vive con i suoi cani, e con loro fa lunghe passeggiate sotto le Torri. Ci sono i Giardini Margherita, piazza San Francesco, la fontana del Nettuno... Ci sono tante considerazioni sulla storia di Bologna e su quello che succedeva una volta…".

Tanti aneddoti?

"Molti. Uno su tutti, che racconta ad esempio di come la fontana del Gigante, cioè un enorme uomo nudo, sia stata voluta dal Papa (sorride, ndr). E non mancano diversi riferimenti al carattere dei bolognesi, un carattere molto particolare".

Come lo definirebbe?

"I bolognesi sono fintamente socievoli, ma in realtà hanno una mentalità abbastanza chiusa come città".

Alla fine del libro, cosa succede?

"Tutto l’insieme di intrecci diventa più chiaro a mano a mano che si va avanti con la lettura. Finalmente la protagonista conosce un uomo e si fidanza, anche se resta molto diffidente sull’amore, non avendo esperienze fortunate in famiglia. Poi, però, si scopre che il padre alla fine c’è ed è sempre esistito. Ma raccontarlo, in fondo, diventa complicato: come ho detto va letto e vissuto".