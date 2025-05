"Racconto la vera storia di Morandi"

La figura di Giorgio Morandi è al centro della vita artistica e culturale italiana. La storica dell’arte Marilena Pasquali, che da più di 40 anni si occupa di questo artista avendo creato anche il Museo a lui dedicato, non poteva non scriverne la biografia. L’unica ora esistente. Il libro ’Morandi vivo. Vita e pensiero di un artista’ (ed. Gli Ori), verrà presentato domani alle 17,30 al MAMbo con l’autrice, il direttore Lorenzo Balbi, con Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti di Lucca e Paolo Gori, editore del volume e appassionato di Morandi.

Marilena Pasquali, con tutto quello che è stato scritto sull’artista, c’era bisogno di una biografia? "Certamente, Morandi è notissimo in tutto il mondo, ma proprio perché se ne parla molto sono circolate anche tante invenzioni. Io quindi ho studiato sui documenti originali della sua vita da circa il 1910 sino alla sua morte 18 giugno 1964, per sfatare tutta quella leggenda costruita su di lui".

Come è suddivisa la biografia? "In 15 capitoli, di cui i primi 12 sono sulla vita, addirittura i primi due sulla famiglia di origine. Gli altri tre capitoli sono dedicati a lui. Uno racchiude cinque interviste rarissime rilasciate nel corso dei suoi 50 anni, tra cui una fatta da Bacchelli e un’altra da Raimondi. Un altro capitolo contiene undici incontri con personalità di tutto il mondo, e queste persone alla fine ne traggono un ritratto. L’ultimo riporta parole e frasi di Giorgio estrapolate da lettere, archivi e testi. Un lavorone, ma ci voleva".

Quali notizie ha tratto da questa analisi? "Una è l’origine della famiglia: si dice che lui era povero. Sì, forse con la morte del padre, nel 1909 quando lui aveva 19 anni, si saranno trovati in ristrettezze, ma la sua era una famiglia borghese, tanto che il nonno materno, della famiglia Dozza, era il proprietario di Villa Ghigi".

Un’altra fake news? "Alcuni dicono che sia nato a Grizzana, mentre è nato a Bologna in via Lame. Dicono che Morandi regalasse al macellaio o ad altri i suoi schizzi o quadretti in cambio di qualcosa, non è assolutamente vero: lui era ben sicuro della sua arte, non regalava".

E ancora? "Morandi era di carattere schivo, non perché non volesse frequentare nessuno e chiudersi in se stesso, ma perché voleva lavorare in pace e tranquillità e scegliere personalmente con chi avere dei rapporti di amicizia e di cultura, e con questi era una persona fantastica. Se dava la sua stima era totale. Quindi, veniva definito scontroso, ma era invece la sua difesa per evitare chi non voleva vedere. Era un uomo con una personalità artistica unica".

Come definirebbe oggi Morandi alla luce di tutto quello che è stato? "Un genio. Uno dei dieci artisti più importanti del mondo occidentale. Voglio sottolineare una cosa: da queste ultime ricerche ho avuto conferma che Morandi era sicuro del proprio valore artistico e ci teneva molto ad essere al centro della vita culturale artistica italiana per 50 anni. E affermava anche: ’Non mi sento di giudicare nessuno. Certamente la mia strada è diversa’. Ciò prova la sua totale indipendenza dalle correnti che lo circondavano, e spiega anche perché Morandi sia diventato un modello di comportamento, di etica artistica per i futuri artisti".