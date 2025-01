"Racconto una donna smarrita"

Prima o poi giunge il momento in cui i figli, ormai adulti, lasciano la casa per costruire una loro vita, una relazione sentimentale, un nuovo percorso professionale. Ma quando arriva quel giorno, Anna lo vive come un tradimento: il rapporto con il marito è ormai sbiadito, e la partenza del figlio scatena in lei un dramma interiore. Ce lo racconta ’La madre’, il testo di Florian Zeller in scena stasera al teatro Consorziale di Budrio. La madre è una delle attrici italiane più amate, Lunetta Savino, affiancata da Andrea Renzi, il marito, Riccardo Ardolino e Chiarastella Sorrentino, con la regia di Marcello Cotugno.

Chi è Anna, questa madre? Savino: "È una donna dolorante che ha perso il suo centro: lei ha sempre pensato che il suo posto nel mondo fosse quello di essere una madre e una moglie, e non ha puntato a realizzare se stessa in altro modo. Ha riversato tutto sul figlio maschio, in maniera anche piuttosto ossessiva e possessiva, e quando lui se ne va, si sente come abbandonata. Si aggira in uno spazio vuoto, perde l’equilibrio, ma forse non l’ha mai avuto". Renzi: "Anna vive una crisi tipica nelle famiglie: il momento di svolta in cui i figli lasciano il ‘nido’. In lei questo passaggio provoca una sensazione di inutilità. Il marito è già distante da lei e a volte cerca blandamente di colmare il vuoto con qualche consiglio, altre volte accetta lo stato delle cose e si rifugia in diverse avventure".

Come ‘vediamo’ questa crisi? Savino: "Il testo alterna diversi momenti, a tratti anche comici. Poi seguiamo l’evoluzione dei pensieri della madre, ma non sappiamo se tutto quanto sia realmente avvenuto: quello che colpisce nel testo di Zeller è che molte situazioni che Anna racconta potrebbero essere soltanto proiezioni della sua mente". Renzi: "È una drammaturgia prismatica: alcune scene si ripetono raccontando diverse angolature possibili, con una molteplicità di sguardi sugli stessi episodi. Forse Anna immagina situazioni più complicate di quanto realmente siano: il nocciolo sentimentale è sempre la partenza del figlio maschio che provoca in lei un sentimento di esclusione. Il marito ormai è dato per scontato".

Esistono donne come Anna? Savino: "Penso di sì, anche se a volte questi sentimenti vengono tenuti nascosti per il pudore e il timore di rivelarli. Certo, al termine dello spettacolo diverse signore mi confidano che il loro figlio le fa penare, oppure che un’amica (ma sarà proprio un’amica?) vive la stessa situazione". Renzi: "In misura meno estrema, penso che questa ‘madre’ sia una figura molto diffusa. Io stesso come figlio unico, ho avuto esperienza di una madre molto invasiva".

Signora Savino, sua madre com’è stata con lei? "Per fortuna io ho avuto una mamma di tutt’altro tipo. Certamente lei si sentiva realizzata nella famiglia, ma si è pienamente compiuta anche nella sua vita professionale: un’intellettuale che amava profondamente il suo lavoro. Per me è stata un modello forte, positivo". E com’è il suo approccio come madre? "Sono mamma di un figlio unico maschio, ma spero proprio di non somigliare alla madre del testo teatrale. Ogni madre vive certamente piccole apprensioni in cui ci si può riconoscere. Soprattutto se il figlio è lontano, è quasi naturale questo istinto protettivo. Ma Anna ha puntato tutto soltanto sul figlio, ha preteso troppo e nulla le torna indietro".

Da Felicia, mamma di Peppino Impastato, a Nunzia, mamma di Lolita Lobosco: ha interpretato tante madri. A quale si sente più affezionata? "Prima ancora di essere madri, sono donne forti, appassionate. Sono molto legata a ‘Il figlio della luna’, il film che raccontava di Fulvio, tetraplegico, divenuto un fisico nucleare: sua mamma Lucia si è battuta come una tigre. E di tutte le madri a cui ho dato il volto, lei è quella che mi è rimasta di più nel cuore".