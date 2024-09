Race for the cure 2024 a Bologna: partenza dai Giardini Margherita, dove passa la corsa

Bologna, 21 settembre 2024 - Sport, salute e solidarietà: conto alla rovescia per la "Race for the cure". La corsa di 5 km (competitiva e non) e la passeggiata di 2 km aperte a tutti, con partenza alle 10 dai Giardini Margherita, andranno in scena domani 22 settembre a Bologna. E' la 18esima edizione della manifestazione per la lotta ai tumori del seno. E' l'evento simbolo della Komen Italia. Tre giornate, dal 20 al 22 settembre all’insegna della prevenzione dei tumori senologici, ginecologici, della pelle e patologie della tiroide. Domani sarà presente, come testimonial, l’attrice e cabarettista Maria Pia Timo, che con Roberta Li Calzi, Assessora allo Sport del Comune di Bologna, darà il via alla corsa competitiva e non e alla passeggiata e premierà le prime e i primi classificati.

Race for the cure 2024, un momento della gara in una passata edizione

Il percorso della gara competitiva

Ritrovo ai Giardini Margherita, piazzale Jacchia, partenza ore 10. Le strade percorse, il tragitto: viale Lossanti direzione piazza di Porta Santo Stefano, via Santo Stefano, via Borgonuovo, Strada Maggiore, piazza di Porta Ravegnana; via Rizzoli; via Indipendenza; via Righi; via Oberdan; via Marsala; via Zamboni; via Petroni; piazza Aldrovandi; strada Maggiore; via Fondazza, attraversamento via Santo Stefano; via Borgolocchi; via Orfeo; arrivo a piazza del Baraccano.

Il percorso della gara mini

Ritrovo ai Giardini Margherita, piazzale Jacchia; partenza alle 10. Il percorso: viale Lossanti, piazza di Porta Santo Stefano; via Santo Stefano; via Borgonuovo; Strada Maggiore; via Fondazza; attraversamento via Santo Stefano; via Borgolocchi; via Orfeo; arrivo a piazza Baraccano.

Accesso gratis ai musei

Dal 20 al 22 settembre 2024, indossando la maglia, Race for the cure e presentando la ricevuta di donazione, si avrà accesso gratuito ai musei della città. I musei e luoghi che aderiscono all'iniziativa sono la Pinacoteca Nazionale di Bologna, l’Area Archeologica di Marzabotto, il Museo Nazionale Etrusco di Marzabotto e Palazzo Pepoli Campogrande.

Il villaggio della salute

Seconda giornata al Villaggio della Salute di Race for the cure ai Giardini Margherita: tanti i visitatori di oggi ha avuto, tra i tanti visitatori, anche il questore di Bologna, Antonio Sbordone. Il Villaggio della Salute ospita tante iniziative gratuite di salute, sport e benessere. L’accento è posto sulla prevenzione dei tumori senologici, ginecologici, della pelle, patologie della tiroide e altro, attraverso consulti e prestazioni specialistiche aperti tutti, promossi da Komen Italia in collaborazione con il personale sanitario dell’Ausl e dell’Irccs -Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola, grazie anche al contributo della Fondazione Johnson&Johnson. Non solo: il Centro Screening dell’Ausl di Bologna é presente con un punto informativo sui Programmi Regionali di screening oncologico per i tumori della mammella, della cervice uterina e del colon-retto.

Controllo della vista e informazioni sulla donazione del sangue

A disposizione del pubblico anche il controllo della salute visiva, grazie all’esecuzione di screening e test a cura di Commissione Difesa Vista e lo sportello informativo sul Linfedema a cura dell'Associazione Lega Italiana per la Lotta al Linfedema. Inoltre, per promuovere la formazione di una cittadinanza sempre attiva, una parte del programma si concentra sulle buone pratiche di convivenza e partecipazione, come il primo soccorso e le donazioni. Saranno presenti i punti informativi sulla donazione di sangue e plasma e sulla donazione di midollo osseo, a cura dei volontari di Avis Provinciale Bologna e di Admo Emilia-Romagna.