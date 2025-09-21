Race for the Cure 2025: a Bologna una marea rosa per la salute / Video

Bologna, 21 settembre 2025 – Una marea rosa, una festa che è anche un momento di consapevolezza nella lotto contro i tumori al seno: erano tanti stamattina i partecipanti alla tradizionale Race for the Cure: una corsa da 5 chilometri affiancata dalla passeggiata di 2: entrambe le manifestazioni sono, come sempre, non competitive e aperte a tutte e tutti. La partenza era fissata alle 10 dal villaggio rosa ai giardini Margherita.In prima fila anche l’assessore allo sport, Roberta Li Calzi.

Cos’è Komen

L’organizzatore della manifestazione è Komen Italia, nata a Roma nel 2000 come primo affiliato europeo della Susan G. Komen di Dallas. E’ un’organizzazione di volontariato, che ha come presidente Carla Faralli, in prima linea nella lotta ai tumori del seno. In oltre vent’anni di attività a livello nazionale ha potuto investire oltre 35 milioni di euro in progetti di prevenzione, ricerca e sostegno, offrendo 270mila esami diagnostici gratuiti, finanziando 302 borse di studio a giovani ricercatori e sostenendo 309 associazioni in tutta Italia.

I progetti portati a termine

Anche attraverso le varie Race for the Cure che si svolgono in tutta Italia sono stati realizzati molti progetti concreti, tra cui: