Race for the cure: clima autunnale per la partenza della corsa ai Giardini Margherita

Bologna, 24 settembre 2023 - In una mattina d'autunno (VIDEO) - con l'aria frizzantina dopo la bomba d'acqua di ieri sera - si è messo in marcia per le vie di Bologna il variegato popolo della Race for The Cure, quest'anno alla diciassettesima edizione.

Race for the cure: la partenza ai giardini Margherita

La corsa simbolo della lotta contro i tumori al seno dà la scelta di due percorsi: due chilometri di passeggiata o 5 chilometri di corsa, sia competitiva sia non.

FOCUS / Il pecorso della gara-passeggiata

Come ogni anno le protagoniste sono le “donne in rosa” (che sono state colpite dalla malattia, l'hanno vinta o stanno ancora lottando), ma possono partecipare tutti i cittadini, anche iscrivendosi la mattina stessa.