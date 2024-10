Racket a Bologna, Aemilia non è finita. “Patto di convivenza tra le mafie”

Noti locali della movida bolognese usati come ‘lavatrici’ per ripulire i soldi sporchi della criminalità organizzata. La maxi inchiesta della Guardia di finanza di Bologna, coordinata dalla Dda con il pm Flavio Lazzarini, ha portato a due arresti – quello di Omar Mohamed, imprenditore calabrese di 39 anni da tempo residente sotto le Torri e del suo principale “finanziatore”, il cinquantenne Massimo Nicotera, ritenuto vicino al clan camorristico ‘Veneruso Rea’ – e a indagare 16 persone, accusate a vario titolo di un’infinità di reati, dal riciclaggio all’usura. Capi, in alcuni casi, aggravati dal ‘metodo mafioso’: pare ci fossero anche legami con il clan Grande Aratri e i protagonisti di Aemilia.

Il boss Omar Mohamed arrestato e, nel tondo, Lucia Musti: guidò il processo Aemilia

Le indagini hanno permesso di ricostruire gli intrecci relazionali di cui beneficiava l’imprenditore calabrese e di come avrebbe ricevuto nel tempo “finanziamenti anomali" da parte di pregiudicati ritenuti vicini a camorra e ‘ndrangheta. Prestiti che venivano poi reimpiegati nell’acquisizione di società, immobili e auto di lusso come Lamborghini e Porsche. Il denaro veniva poi ‘ripulito’ e restituito anche grazie a imprenditori locali, con l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Bologna, 12 ottobre 2024 – Del rapporto tra le mafie e il nostro territorio aveva già parlato in termini inequivocabili all’inaugurazione dell’anno giudiziario del 2023, definendo l’Emilia Romagna una “madre adottiva” della criminalità organizzata. Un giudizio che – alla luce dell’inchiesta sul riciclaggio di capitali di ’ndrine e clan camorristici che ha sconvolto Bologna – Lucia Musti, già procuratrice generale facente funzioni sotto le Due Torri nei processi Aemilia e Grimilde, e dallo scorso settembre procuratrice generale di Torino, non può che confermare.

Dottoressa Musti, l’inchiesta bolognese di Dda e Guardia di Finanza l’ha sorpresa?

“Da un lato mi compiaccio con la magistratura inquirente e la polizia giudiziaria di Bologna che stanno lavorando bene sul territorio, con professionalità e incisività, ma dall’altro queste notizie rafforzano in me il convincimento che l’Emilia-Romagna sia ormai un terreno molto fertile per gli insediamenti delle mafie imprenditrici, e in primo luogo della ‘ndrangheta. Ma non solo: questa indagine della Dda di Bologna comprova che le mafie imprenditrici hanno stretto un patto di pacifica convivenza al fine di riciclaggio, servendosi della medesima fonte”.

La criminalità organizzata di questa indagine di che tipo è rispetto a quelle del passato?

“Da quanto si apprende dalla lettura dei giornali, è evidente che il terreno di elezione della mafia imprenditrice siano da sempre il mercato del divertimento e del tempo libero, in particolare il proliferare di locali di tendenza per l’offerta di prodotti e servizi allettanti. E anche in questo caso mi pare sia così. Questo tipo di locali, da un lato sembrano dare, grazie alla loro apertura, un segnale positivo sulla vitalità delle nostre città, ma a volte devono spingerci a riflettere e a dubitare di quello che vediamo solo in superficie, come nel caso di specie. Come dico da venti anni a questa parte, da quando cioè mi occupo di contrastare le mafie, non dobbiamo mai abbassare la guardia”.

Quali sono i segnali da cogliere?

“Queste organizzazioni hanno sempre un interesse da perseguire, c’è sempre qualcosa che può dare adito alle loro attività criminali, che si tratti dell’apertura di nuove attività economiche, oppure di catastrofi come terremoti e alluvioni, che portano con sé ingenti attività di ricostruzione. Quando vediamo molto movimento in un determinato settore allora significa che c’è qualcosa, dietro le quinte, che sta andando avanti”.

Un processo come Aemilia non ha insegnato niente a questa regione?

“Aemilia resta il più grande processo contro la criminalità organizzata mai celebrato nel Centro–Nord, prima di tutto. In più ha messo insieme una serie di episodi inizialmente scollegati tra di loro creando, grazie alla lettura ragionata di Direzione distrettuale anti-mafia, polizia, carabinieri e Finanza, una comprensione globale del fenomeno mafioso in Emilia-Romagna. Infine, ha prodotto una presa di coscienza da parte della società civile emiliano-romagnola, che nella stragrande maggioranza è sana, e che però ha visto coinvolti in attività criminali anche suoi concittadini”.