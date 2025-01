Radiazioni ridotte e figure in 3D. La nuova tecnologia allo Ior

Una strumentazione di diagnostica radiologica che consente di effettuare valutazioni radiografiche, ai bambini con gravi problemi alla schiena e agli art con un dose minima di raggi X, in grado di fornire la ricostruzione in 3D della colonna vertebrale e degli arti inferiori, così da evitare, in molti casi, il ricorso alla tac, preservando ulteriormente il paziente dall’esposizione ai raggi. L’esposizione è di oltre venti volte inferiore rispetto a indagini analoghe effettuate con altre strumentazioni: il sistema può acquisire simultaneamente e con continuità immagini frontali e laterali di tutto il corpo in posizione eretta, una pedana elevabile permette di posizionare il paziente per effettuare acquisizioni che includano piede e caviglia, grazie a protocolli e software specifici è possibile ottimizzare la dose di radiazioni e i tempi sono ridotti a meno di tre secondi per acquisizione dell’intera colonna vertebrale nei pazienti pediatrici.

È il sistema Eos Edge acquisito dal Rizzoli, con il fondamentale contributo della Fondazione dell’Istituto ortopedico, prima struttura pubblica in Italia a dotarsi di questa tecnologia che è stata presentata ieri mattina.

"Siamo particolarmente orgogliosi che l’Irccs Rizzoli sia il primo in Italia a dotarsi della tecnologia Eos Edge – afferma il presidente della Regione, Michele de Pascale –. Investire in macchinari e strumentazioni avanzate che permettono diagnosi precoci, precise, veloci e sicure, significa investire sulla salute pubblica. Ringraziamo il Rizzoli e la Fondazione per questo investimento, ulteriore fiore all’occhiello della sanità pubblica dell’Emilia-Romagna".

"Si tratta di un elemento in più nel percorso di cura che garantiamo ai pazienti, spesso bambini e bambine che seguiamo per anni nella crescita", aggiunge il direttore generale dello Ior, Anselmo Campagna.

"Da emiliano-romagnola, da imprenditrice e da mamma sono molto orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto, in particolare per i piccoli che passano per questo ospedale – afferma la presidente della Fondazione, Federica Guidi –. Con questa macchina permetteremo a tanti bambini e famiglie di affrontare un percorso di cura più sereno e che tuteli ancora di più la loro salute".

La nuova tecnologia è costata circa un milione di euro, di cui 200.000 donati dalla Fondazione Rizzoli, il resto dallo stesso Istituto.

Monica Raschi