Radio Alice e non solo: l’autobiografia di Valerio Minnella Doppio appuntamento per la presentazione del volume con Wu Ming 1

’Se vi va bene bene se no seghe. Dall’antimilitarismo a Radio Alice e ancora più in là’ di Valerio Minnella è il ventesimo titolo della collana ’Quinto Tipo’, diretta da Wu Ming 1 – in collaborazione con Pietro De Vivo – per le Edizioni Alegre. L’appuntamento è oggi alle 18, al Centro sociale della pace (via del Pratello 53). A dialogare con Minnella e WM1 sarà Nino Iorfino. Il secondo incontro è alle 21, da Nassau (via de’ Griffoni 52) e modereranno Renzo Craighero e Carlotta Forti.

"Sono entrati... Abbiamo le mani alzate... Stanno strappando il microfono...". A parlare, in quella sera del 1977 era Minnella, la voce di Radio Alice – e, dunque, una delle voci più famose dell’Italia degli anni Settanta – durante la celebre irruzione della polizia a Bologna in quei giorni tormentati. Minnella in questo libro racconta la sua storia, che comincia in realtà molto prima. Quel 12 marzo, ne aveva già vissute e fatte tante: dopo la lotta per l’obiezione di coscienza, la tendopoli in piazza Montecitorio, 300 giorni in carcere militare, il cammino per chilometri con Franco Battiato, e il contributo alla rivoluzione di Franco Basaglia al manicomio di Trieste. Poi le radio libere (’Alice’ chiuse nel 1979), l’arresto e di nuovo il carcere (stavolta civile), altre lotte. L’autobiografia si basa su tre anni di conversazioni con Wu Ming 1 e Filo Sottile, registrate, trascritte, discusse, integrate lavorando d’archivio, mixate a sei mani in una lunga jam-session.