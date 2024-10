Radiografie a polmoni e ossa senza prenotazione

Accesso diretto a strutture sanitarie del territorio bolognese per tutti i pazienti che devono effettuare radiografie al torace o alle ossa e sono in possesso di una ricetta a carattere di urgenza. Da mercoledì scorso l’Ausl di Bologna permette l’accesso senza bisogno di prenotazione, per tutte quelle persone che devono eseguire radiografie al torace per sospetto di polmonite e radiografie a dita della mano, polso, avambraccio, gomito, piede, dita del piede, caviglia, tibia perone, ginocchio e costato per sospetto di fratture.

I requisiti indicati dall’Azienda sanitaria per poter accedere con questa modalità sono quello del possesso di una prescrizione con priorità U (urgente) e, importante, tale prescrizione deve essere elettronica, quindi non cartacea (per intendersi, non la ricetta rossa su carta fatta attraverso la modalità online dal medico).

La modalità ad accesso diretto si aggiunge alle consuete modalità di prenotazione che possono sempre essere effettuate attraverso i soliti canali, quindi sportelli Cup, il fascicolo sanitario elettronico, il Cup web e il numero verde per le prenotazioni 800 884888.

I cittadini dovranno presentarsi, muniti dell’impegnativa del servizio sanitario nazionale, ai punti di accettazione indicati presso le sedi che offrono tale servizio riportate nell’elenco pubblicato sul sito web all’indirizzo https://www.ausl.bologna.it/news/current/accesso-diretto-rx-urgente, rispettando giornate e orari indicati nella tabella, facendo attenzione a rispettare il criterio dell’età.

L’accettazione e l’esecuzione degli esami con la modalità ad accesso diretto, fa sapere l’Ausl, potrà avvenire solo nelle giornate e negli orari indicati.

m.ras.