Radiohead, febbre alta. Quando il loro concerto ’curò’ il terremoto

Gruppo fuori dall’ordinario, i Radiohead, che solo pochi giorni prima dell’annuncio delle date bolognesi, hanno pubblicato, per ora in formato digitale (il supporto fisico, vinile in edizione limitata in rosso, sarà disponibile nei negozi indipendenti, quello color ciano solo sul loro store dal 31 ottobre), ‘Hail to the Thief. Live Recordings 2005 2009’. Si tratta di una raccolta di registrazioni dal vivo di canzoni tratte dal loro sesto album, ‘Hail to the Thief’, appunto, musiche che, in versione remixata (anzi ‘destrutturata’, come loro amano dire) sono state utilizzate dal leader Thom Yorke per l’allestimento di ‘Hamlet Hail to the Thief’, rivisitazione del capolavoro di Shakespeare. Un tempismo che fa sperare i fan che la band possa portare in città non un loro tradizionale concerto (anche se ‘tradizionale’ poco si adatta ai Radiohead), ma un lavoro nel quale entri in maniera preponderante anche la loro acclamata dimensione performativa. Potrebbe essere un omaggio a una città che scelse proprio loro, era il 2012, in emergenza terremoto, per dare un segno concreto di una ripartenza culturale che l’allora assessore alla cultura del Comune di Bologna Alberto Ronchi, grande esperto e appassionato di musica, volle affidare proprio alla formazione dell’Oxfordshire (le alternative allora prese in considerazione era i Pearl Jam e i Muse), avendoli già ospitati al Festiva di Ferrara Sotto le Stelle, del quale era stato un ideatore. Un gesto simbolica, come quello del luogo inizialmente indicato per il concerto, Piazza Maggiore, il cuore del centro storico, dal quale il rock mancava dal ‘leggendario’ concerto dei Clash del 1980 (ci sarebbe poi tornato solo con il live dei riformati CCCP nel maggio del 2024). Ma, proprio per i timori legati al sisma, si spostò tutto nell’area più vasta e non circondata da abitazioni di Parco Nord, con l’organizzazione dell’Estragon.

Fu un successo che verrà adesso non solo replicato ma amplificato a giudicare dall’attesa frenetica per la messa in vendita dei biglietti per le date del 14, 15, 17 e 18 novembre all’Unipol Arena che prevede la registrazione, iniziata alle 11 di ieri mattina e aperta sino alle 23 di domenica 7, sul loro sito radiohead.com. Successivamente i fan (ognuno può acquistare un massimo di 4 biglietti e solo per una delle date) riceveranno un codice di sblocco con il quale provare ad acquistare il sospirato titolo di accesso sulla piattaforma di vendita ufficiale dalle 11 di venerdì 12 settembre. Ovviamente il possesso del titolo non garantisce la sicurezza del biglietto. Attesa frenetica scandita anche, come è ormai inevitabile quando si tratta di star ‘globali’, dalle polemiche, rilanciate online, per presunte simpatie per Israele, dove la band si era esibita nel 2017. In quella occasione Yorke aveva dichiarato che "suonare in un Paese non vuol dire approvare il suo governo", criticando poi recentemente sui social sia il primo ministro israeliano che Hamas.