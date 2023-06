Radioimmaginaria e la nuova casa ’di periferia’

Radioimmaginaria ha una nuova redazione, nella biblioteca Lame-Cesare Malservisi di via Marco Polo. E’ la radio degli adolescenti nata nel 2012 a Castel Guelfo per dare la possibilità ai giovanissimi di tutta Italia di far sentire la propria voce. Nella struttura ragazze e ragazzi potranno specializzarsi nella produzione di contenuti giornalistici, imparare un mestiere grazie a workshop, laboratori e incontri di formazione realizzati insieme a esperti nel settore.

Questa nuova sede nel Quartiere Navile è stata realizzata grazie al Comune e al progetto Narrazioni multimediali che si inserisce nel Programma operativo nazionale Città Metropolitane 2014-2020 finanziato dall’Unione Europea per sostenere percorsi innovativi e inclusivi legati al mondo della narrazione.

"Il nostro obiettivo – spiegano gli speaker di Radioimmaginaria – è quello di aprire redazioni nei quartieri periferici di ogni città italiana. Lo scopo è quello di rendere alcuni di questi quartieri difficili, luoghi ricchi di iniziative, dove gli adolescenti possano essere i protagonisti e imparare a fare delle cose per migliorare il posto in cui vivono. Questo modello è già stato sperimentato positivamente con l’apertura delle altre due redazioni di Radioimmaginaria alla Casa Gialla nel quartiere Pilastro e nella Biblioteca Borgo Panigale e l’idea è che possa essere replicato in tante città d’Italia".

La sede alla biblioteca Lame è stata allestita all’interno dello StartKube, una piccola e innovativa redazione radiofonica dove i ragazzi potranno trovarsi ogni settimana per creare servizi e puntate. La StartKube è un arredo urbano di design dedicato interamente agli adolescenti e pensato per essere integrato in ogni luogo, da una periferia di città a un piccolo borgo in collina. La struttura è stata realizzata da Carlo Pompini, designer of Iron, con il supporto e PmFactory.