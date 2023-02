Raffaello in città: solo fino a domani

Termina domani la mostra ‘Giulio II e Raffaello – Una nuova stagione del Rinascimento a Bologna’. Così, il capolavoro di Raffaello, prestato alla Pinacoteca Nazionale appositamente perquesta esposizione, tornerà alla National Gallery di Londra, come anche la ‘Madonna di San Zaccaria’ del Parmigianino sarà di nuovo esposta agli Uffizi di Firenze. Ma la loro permanenza in città in questi mesi, unita ai tanti tesori rinascimentali della collezione permanente del museo e alla chiarezza del percorso espositivo hanno portato alla Pinacoteca 12mila visitatori al mese.

Un risultato molto positivo, raccontato all’interno dei nuovi video dedicati alle sezioni della mostra e agli artisti del Rinascimento bolognese, che sono disponibili all’interno del contenitore ‘A regola d’Arte’, sulla piattaforma https:www.lepida.tv.

Si tratta di quattro video con protagonisti i curatori della mostra e del catalogo. Il primo dal titolo ’Il patrimonio della Pinacoteca Nazionale di Bologna’ con la direttrice Maria Luisa Pacelli, il secondo è dedicato a ‘Francesco Francia, Raffaello e Parmigianino’ con il docente dell’Alma Mater Daniele Benati. Si prosegue con ‘La cappella Garganelli, gli arrivi forestieri a Bologna e il raffaellismo’ con il ricercatore Giacomo Alberto Calogero e si chiude con ‘La collezione di disegni e stampe della Pinacoteca Nazionale di Bologna’ con la ricercatrice dell’a Sapienza, Arianna Manes.