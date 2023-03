Raffele Pisu: un attore, mille vite

di Pierfracesco Pacoda

Dalla maschera comica che lo ha reso celebre alla drammatica interpretazione in ’Italiani brava gente’, Raffaele Pisu, bolognese, è stato uno dei più prolifici ed eclettici protagonisti dello spettacolo italiano con una carriera lunghissima interrotta dalla scomparsa nel 2019. Una personalità al centro di una importante riscoperta filologica grazie al lavoro del figlio Paolo Rossi Pisu e a iniziative come la mostra che inaugura oggi al Salone delle Colonne di Emilbanca (via Mazzini, 152), ’Raffaele Pisu. Mattatori Brava Gente’ aperta fino al 19 marzo (ore 15-19). Oggi alle 18 verrà poi presentato il libro dallo stesso titolo scritto da Andrea Maioli (Minerva Edizioni). In esposizione molte fotografie dell’archivio privato, una video installazione con volti dell’artista e spezzoni di una intervista realizzata dal figlio Antonio quando Pisu aveva 92 anni. Ancora, le tante interpretazioni cinematografiche con le immagini inedite del ‘dietro le quinte’ di ’Italiani brava gente’ di Giuseppe De Santis e i quadri dell’attore, dimostrazione di una attenzione per linguaggi creativi molto diversi tra loro. L’iniziativa è stata realizzata dalla società di produzione cinematografica Genoma Films dei fratelli Paolo Rossi Pisu e Antonio Pisu e Marta Miniucci, che ha curato la direzione artistica.

"Una personalità che ne racchiudeva infinite altre – dice Andrea Maioli –: Raffaele Pisu era la perfetta rappresentazione del creativo, come lui stesso amava definirsi. Un artista dalle tantissime traiettorie professionali che si intrecciavano, a volte confusamente, tra loro e si mescolavano con una vita avventurosa, che sarebbe stata il soggetto perfetto per un film". Esordisce giovanissimo a Bologna, legandosi al gruppo di intellettuali, del quale facevano parte Enzo Biagi e Sandro Bolchi che gravitavano intorno al Teatro La Soffitta. Poi a Roma, dove è uno dei primi volti della neonata Rai, dove nasce il suo personaggio più amato, Provolino, un pupazzo che aveva originariamente la voce di Oreste Lionello e che faceva da spalla alle battute dell’attore, un enorme successo fatto di fumetti e oggetti da collezione. "Pisu, da solo, basterebbe –

continua Maioli – a fare la storia dell’intrattenimento italiano. Inventa le televendite, con la bolognese Telecentro. Non si ferma mai, tra cinema e teatro e non si rassegna all’oblio. Sino al suo ritorno sulle scene alla fine degli anni ’80 come conduttore di Striscia la Notizia con Ezio Greggio e al Nastro d’Argento del 2005 come attore non protagonista in ’Le conseguenze dell’amore’ di Paolo Sorrentino".

"Raffaele – conclude il figlio Paolo Rossi Pisu – sarebbe stato felice di un omaggio così importante alla sua carriera. Per noi, la soddisfazione più grande, oltre a quella di portare la mostra in giro per l’Italia, le richieste sono tantissime, è quella di ospitare nei giorni dell’esposizione, la vendita delle uova del Cefa, i cui proventi andranno interamente a sostegno delle iniziative dell’organizzazione bolognese".