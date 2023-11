Raffica di malori al 118. Accessi al reparto, nel mirino badge e telecamere esterne

Da quando si è deciso di fare un esposto in Procura sui malori misteriosi accusati dai lavoratori della centrale operativa Emilia Est del 118 all’ospedale Maggiore, il fatto che dietro ci fosse la mano di qualcuno, la volontà di nuocere ai sanitari avvelenandoli, era ben più che un vago timore. Era un sospetto concreto. Per questo motivo, a disposizione della Procura ora sono stati messi anche gli accessi fatti dagli operatori all’interno della centrale in questione nelle giornate in cui si sono verificati gli svenimenti.

Le liste dei nomi, ricavate dalle registrazioni delle ’strisciate’ dei badge necessari per ottenere l’accesso alle aree riservate a chi lavora all’interno della centrale, sono quindi a disposizione degli inquirenti. I quali avranno così modo di valutare se ci siano nomi ricorrenti, oppure coincidenze poco chiare, o ancora scostamenti rispetto ai turni ufficialmente dichiarati, a loro volta a disposizione di chi sta indagando. All’esterno della centrale operativa, affacciate proprio sul suo ingresso, ci sono poi delle telecamere, le cui registrazioni potrebbero tornare utili e costituire un’arma in più nella ricerca di fare luce su eventuali movimenti sospetti.

Del resto, la stessa Ausl sta portando avanti un’indagine interna parallela a quella della Procura e sta facendo tutti gli approfondimenti opportuni a ricostruire la causa dei malori sospetti.

Malori che avrebbero colpito almeno sette operatori negli ultimi quattro mesi o forse meno, da agosto circa; tra loro ci sono stati pure due elicotteristi, uno dei quali si è accasciato poco prima di un intervento in volo. Pressoché identici i sintomi per lo più neurologici lamentati da tutti – perdita di conoscenza, stato comatoso, difficoltà ad articolare parole e frasi e, in alcuni casi, dolori a pancia e stomaco – sulla cui causa non v’è per ora alcuna certezza.

Sotto esame è finito anche uno psicofarmaco, il sedativo Entumin, che in dosi eccessive produrrebbe proprio questi effetti. Si tratta di un farmaco di uso ospedaliero, in dotazione a diversi reparti del Maggiore e quindi facilmente reperibile da chi vi lavora. Non in tutti i reparti però è presente la videosorveglianza, perciò non sarebbe semplice provare un’eventuale sottrazione illecita.

L’Azienda sanitaria, come da lei stessa comunicato, ha deciso di porre l’accento su sette episodi specifici, quelli appunto degli ultimi mesi, che presenterebbero i sintomi più gravi e simili tra loro. Ma il totale dei malesseri ’sospetti’ e per cui non si è poi trovata con precisione una causa certa sarebbero a quanto si apprende ben di più: quasi il doppio, addirittura 13, in un periodo di tempo però più ampio e con un’incidenza cronologicamente meno serrata rispetto a questi casi ora presi in esame.

C’è poi la questione degli pneumatici tagliati nel parcheggio dell’ospedale. Almeno tre le auto di dipendenti colpite. Episodi che non si può a priori escludere siano scollegati. Non si tralascia alcuna pista.