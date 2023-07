Raffica di furti al Pilastro di Bologna: nel mirino hotel e la Fattoria

Bologna, 13 luglio 2023 – Raid notturni e mirati: forse con l’aiuto di metal detector o strumenti affini, individuano l’auto con a bordo il bottino incustodito più interessante e la ripuliscono. Poi, nel giro di pochi minuti, si dileguano svanendo attraverso il buco nella recinzione del parcheggio del Cosmopolitan hotel al Pilastro e si dileguano nell’adiacente parco pubblico.

"Da anni siamo vessati con cadenza semestrale da questi furti a raffica – spiega Agostino Scialfa, amministratore delegato dell’hotel e presidente della Filiera turismo e cultura di Confindustria Emilia –. Negli ultimi due mesi, i raid sono stati quattro. Tutti ai danni di auto nel nostro parcheggio, che è incustodito. Ma abbiamo scoperto che il problema non è solo nostro: episodi identici si sono verificati in almeno altre quattro strutture ricettive del nostro quartiere". Il modus operandi è sempre lo stesso: di notte, i ladri tagliano la rete che separa il parcheggio dal vicino parco pubblico, poi puntano un’auto e rubano tutto quello che vi trovano all’interno. "Biciclette, computer, strumenti da lavoro, ma anche documenti – elenca l’amministratore –. Fatti molto spiacevoli. Troppe volte abbiamo accompagnato i nostri clienti, spesso stranieri, a fare denuncia".

Nel parcheggio i cartelli segnalano che è incustodito, dato che il portiere notturno non vede dalla sua postazione tutta l’area, ma il danno resta. Dopo il furto di due settimane fa, sono state ordinate telecamere di sorveglianza. Ma prima che potessero essere montate, ecco un altro furto, appena due giorni fa. "Hanno rubato il pc, il passaporto e degli utensili a due clienti, tecnici in città per lavoro – illustra ancora Scialfa –. Abbiamo segnalato la situazione al Quartiere, alla polizia locale e al capo dell’Area sicurezza urbana del Comune, Roberto Mignani. Abbiamo anche mobilitato Confindustria. Speriamo di riuscire a risolvere la situazione". Il sospetto è che ci sia un legame tra questi raid e alcuni nomadi che stazionano, proprio ogni sei mesi, vicino all’hotel.

Ma questi furti al Pilastro non restano isolati. Anche la Fattoria urbana, che in quella zona accoglie bambini e famiglie all’orto didattico, denuncia di avere "subito due furti in poco più di un mese. Sono state colpite anche alcune associazioni, le due Case di quartiere e il poliambulatorio. Ci hanno rubato computer, materiale didattico e qualche soldo, oltre ad avere rotto porte e finestre. Il Pilastro ha grandi progetti, ma è necessario coordinare le azioni pubbliche e private. Abbiamo bisogno di voi", è l’appello.