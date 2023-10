Raffinato, acuto, mai banale. Il giornalista Luca Goldoni, un maestro senza spocchia

Si lavorava fino a tarda notte, si andava a mangiare tutti insieme e si tornava al giornale per una eventuale ribattuta con le ultime notizie. E fu proprio nelle cene notturne che assieme a grandi capicronisti come Franco Cristofori e Aldone Ferrari imparai a conoscere meglio Luca con cui spesso capitava di sederci attorno a un tavolo notturno, magari con il suo amico Vanni Ballestrazzi, giunto da Ravenna. Luca era un conversatore particolare: da un fatto non eccezionale sapeva trarre una considerazione acuta, vagamente ironica ma di una ironia fine, mai crudele. Era la sua forza, quando scriveva un pezzo di costume, saper mescolare analisi sociale con osservazioni pungenti. E magari con una frase finale che lasciava il lettore felice di aver letto. Un ricordo per tutti, scudetto del 1964, a Roma il Bologna di Bernardini ha battuto nello spareggio l’Inter di Herrera. Luca è in piazza mentre i tifosi invadono le strade. Il racconto fila via liscio colorito, accattivante fino alla frase finale (fino a quel momento l’articolo dimostrava partecipazione alla festa, mista però a una ritrosia a mescolarsi con la folla): "Allora scendo dalla macchina e abbraccio un signore". Un colpo di giornalismo vero che ricordo

dopo oltre 60 anni.

Poi c’era un altro Luca, l’inviato di guerra, lì, lui così sempre elegante, composto, di una bellezza che non lasciava indifferenti le signore diventava un altro, uno da prima linea, lasciando stupiti chi non lo conosceva. Ma il Luca giornalista non finiva lì. I suoi libri erano sempre un successo, analisi della società italiana leggibilissime, godibili ma mai banali. Quando Luca andò al Corriere della Sera fu una perdita per il nostro giornale, ma non per i colleghi. Luca, la cui famiglia aveva continuato vivere a Bologna, era spesso con noi. Veniva a trovarci al Carlino e talvolta anche nelle nostre cene notturne. E mise in luce un’altra delle sue doti: la misura, il non farsi cambiare dal successo. Il giornalista famoso in tutta Italia, l’inviato, il commentatore, il narratore convivevano con una persona che non sapeva cosa fosse la spocchia. Ora che Luca non c’è più noi che lo abbiamo conosciuto ci sentiamo un po’ più vecchi. Un po’ più poveri.