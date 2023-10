Rafforzare il sistema di Protezione Civile

Sabato, dalle 10 alle 16.30 presso la sala comunale Coop in via Val di Setta 54B a Vado (Monzuno), si terrà un terzo workshop dedicato alla cultura del rischio e alle buone pratiche condivise con importanti ospiti ed esperti. ’Più sai meno rischi’ è il progetto dell’Unione Comuni Appennino Bolognese che punta ad individuare strategie ed azioni per rafforzare e migliorare il sistema di Protezione Civile nell’ottica di una ’cultura della sicurezza’ che ponga al centro la persona, nella duplice veste di componente della comunità e di soggetto attivo compartecipe del sistema locale di Protezione Civile.

Ponendo al centro le persone che abitano e vivono i nostri territori, ’Più sai meno rischi’ vuole essere un’iniziativa accessibile ed inclusiva, utilizzando, per esempio, forme online e offline d’incontro, azioni informative in luoghi di aggregazione, materiali di lavoro in più lingue.