Ragazza aggredita alle spalle da due uomini: “Hanno tentato di violentarmi”

Bologna, 30 settembre 2023 - L’hanno aggredita di notte, mentre stava tornando a casa, per poi tentare di violentarla. È quanto successo nella notte tra giovedì e venerdì, alle 3.30 in via delle Belle Arti, in pieno centro storico. La vittima, una ragazza italiana sulla trentina che lavora in città, ha fatto denuncia ai carabinieri raccontando di essere stata aggredita alle spalle da due uomini.

Uno dei due l’ha prima bloccata, poi spinta a terra mentre l’altro tentava di violentarla. Le urla della ragazza hanno però attirato l’attenzione di alcuni passanti che sono intervenuti in suo aiuto mettendo in fuga i due uomini, entrambi stranieri. Da lì la chiamata ai militari dell’Arma, che sono si sono recati immediatamente sul posto.

La vittima, in stato di choc, è poi andata in ospedale per ricevere le cure mediche del caso, poi ieri si è presentata in caserma per sporgere denuncia nei confronti dei suoi aggressori dei quali ha fornito una parziale descrizione. Ora i carabinieri sono al lavoro per stringere il cerchio e risalire all’identità dei due uomini.