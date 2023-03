Bologna, ragazza cieca sfrattata: arriva la telefonata della ministra Locatelli

Da sinistra la ministra Alessandra Locatelli e Camilla Di Pace

Bologna, 25 marzo 2023 – Dopo la mobilitazione di tutta Bologna, arriva anche la telefonata della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli per Camilla Di Pace, la 31enne non vedente che non riesce a trovare casa perché nessuno è disposto ad accettare in appartamento anche il suo cane guida. “Mi ha chiamato la ministra Alessandra Locatelli per esprimermi la sua solidarietà e mi ha invitato con la mia cagnolina, quando poi l'avrò, ad andarla a trovare", ha detto ai microfoni del Tgr Emilia-Romagna Camilla, che dovrà lasciare il suo appartamento di Bologna, dopo che la proprietaria non le ha rinnovato il contratto d'affitto perché non vuole cani in casa, in questo caso il cane guida della ragazza. Camilla ha spiegato che ha ricevuto telefonate da tanti bolognesi, compresa la vicesindaca di Bologna, Emily Clancy, che le hanno offerto alloggi, stanze o monolocali. "Da una parte temevo l'indifferenza - ha detto ancora Camilla - ma dall'altra sapevo che in qualche modo la risposta dei bolognesi sarebbe arrivata, purtroppo sono abbastanza certa che se non qui, ma da qualche parte in Italia e nel mondo capiterà ad altre persone di vivere la mia stessa situazione”.