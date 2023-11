Ragazza molestata sul bus. Vedo troppa indifferenza

Non passa giorno che non siano riportati dai media crimini quali stupri, rapine e truffe. Pare che i bolognesi abbiano imparato a ignorare ciò che gli succede intorno,visto che non si preoccupano dei fatti criminosi che accadono sotto i loro occhi. Tra gli ultimi quello avvenuto su un bus di linea contro una ragazzina di 15 anni, molestata da due giovani, sotto gli occhi dei presenti che non hanno mosso un dito per difenderla.

Armando Palmia