Ragazza muore sotto al treno, tre indagati in vista della perizia

Ventenne morta sotto a un treno ad alta velocità alla stazione di Bologna il 30 settembre del 2023, ci sono tre indagati. Il pm chiede di accertare il ruolo dei medici e della residenza sanitaria di Bologna dove la giovane era ospitata e da cui si era allontanata. Così sarà disposta una perizia con la forma dell’incidente probatorio, come richiesto dal pm Marco Imperato al gip Salvatore Romito, per valutare le condotte degli psichiatri che l’hanno avuta in cura e capire se gli operatori della residenza sanitaria avessero o meno il dovere di sorvegliarla e trattenerla.

Gli avvocati dei tre indagati, per omicidio colposo e responsabilità colposa per morte in ambito sanitario, sono Alfonso Marra, Sabrina Di Giampietro e Licia Zanetti. Potranno nominare i propri consulenti per l’incidente probatorio, così come potranno farlo i legali che rappresentano i familiari della ragazza, gli avvocati Eolo Alessandro Magni e Roberto Ghini. La procura inizialmente aveva chiesto l’archiviazione del fascicolo, a carico di ignoti, non ravvisando responsabilità. Ma poi il gip aveva accolto l’opposizione dei familiari.