Bologna, ragazza picchiata e rapinata da una baby gang femminile

Baby gang

Bologna, 15 febbraio 2023 - Hanno picchiato e rapinato una ragazza che avevano conosciuto sui social. Per questo motivo quattro minorenni, tra i 15 e i 17 anni, sono state denunciate per rapina e lesioni.

È quanto accaduto due giorni fa, quando la vittima ha incontrato le quattro ragazze nelle vicinanze di un locale in zona stazione. Il gruppetto si è poi spostato in via Gramsci, dove è scattata l'aggressione.

Una delle ragazze si è impossessata del cellulare della vittima e quando questa ha provato a farselo restituire è stata colpita con calci e pugni dalle quattro ragazze e una di queste, prima di allontanarsi, le ha anche portato via la borsa.

Allertate da un'amica della vittima, presente sul posto sono arrivate alcune volanti e una pattuglia della Polfer. Agli agenti è stata mostrata una storia live di Instagram, pubblicata da una delle minorenni, che ha permesso ai poliziotti di rintracciarle tutte all'interno della stazione pochi minuti dopo, grazie anche alla precisa descrizione fornita dalla vittima.

Al termine degli adempimenti di rito le quattro minorenni sono state denunciate.