Ragazze detenute . Perché così poche?

Su 385 giovani reclusi nelle carceri minorili italiane solo dieci sono ragazze, circa il 2,6% del totale, una percentuale inferiore a quella delle donne detenute adulte. Dopo un po’ che ci si addentra verso misure più contenitive, diminuisce la percentuale delle ragazzine che sono caratterizzate da scarso carattere criminale. Dei 17 Ipm presenti in Italia, solo quello di Pontremoli è interamente femminile. Altri due, a Roma e a Nisida, sono provvisti di sezione femminile, anche se a Nisida non è attualmente funzionante come tale.

Si tratta di numeri troppo bassi per un’interpretazione statistica ma possiamo affermare che la presenza femminile nelle carceri minorili italiane ha avuto un abbassamento percentuale negli ultimi quindici anni. Delle 74 ragazze che sono entrate in carcere nel 2022 solo 19 sono italiane. Visto che le presenze a fine anno rivelano una parità tra italiane e straniere, questo indica come le ragazze straniere entrino nel carcere per poi uscirne con molta velocità.