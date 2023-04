Ragazze vincenti al Consiglio dei piccoli

Si è insediato il Consiglio comunale dei Ragazzi di Gaggio Montano. Le elezioni, riservate alle classi seconde medie dell’Istituto Comprensivo Salvo d’Acquisto, si sono tenute lo scorso 2 marzo e le urne hanno decretato la vittoria della lista "Progetto per migliorare il paese" capitanata dalla nuova sindaca Rosy Lupinacci. Oltre a lei, fanno parte della ‘compagine amministrativa’ la sia vice Elena Lenzi ed i consiglieri Martina Lapi, Andrea Pisi, Daria Tiplic, Reduan Elhasba, Mattia Cecchelli, Leonardo Pucci, Sara Pacia, Matteo Mini e Noemi Lupinacci.

Dopo il rito dell’insediamento presieduto dal sindaco gaggese Giuseppe Pucci, si è tenuto il primo consiglio comunale. Tra i progetti che i ragazzi prevedono di realizzare vi sono anche l’organizzazione di giornate scolastiche alternative con attività e corsi orientati alla scelta del futuro percorso di studi e l’allestimento del ballo di fine anno per salutare gli studenti delle terze medie. "Quest’anno abbiamo avuto una grande disponibilità di candidature nonostante le classi non siano particolarmente numerose – ha spiegato la professoressa Cinzia Capitani, responsabile del progetto –. Il confronto è risultato molto stimolante con le proposte che sono tante. Il nostro scopo, condiviso con la giunta è quello di portare la vita di paese in aula". L’iniziativa del Consiglio comunale dei Ragazzi di Gaggio Montano ha compiuto 10 anni e dal punto di vista educativo si è rivelata valida ed efficace.

"Il nostro scopo – dichiara l’assessora alla scuola Marzia Brunetti – è quello di fare dei piccoli cittadini di oggi, gli adulti consapevoli di domani, con un accresciuto senso di appartenenza al proprio territorio e alle sue peculiarità. Il Consiglio comunale dei Ragazzi, eletto a maggioranza di voti da tutti i ragazzi frequentanti le scuole medie costituisce un gruppo attivo e propositivo di 11 alunni che si riuniranno per portare avanti il loro programma elettorale e per esprimere le loro opinioni, confrontare le loro idee, discutere sempre nel rispetto delle regole individuando problemi e strategie risolutive a insegnanti ed amministratori. A scanso di equivoci voglio precisare che esso non è un gruppo politico o politicizzato".

m. s.