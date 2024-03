Ragazzi a lezione di falegnameria

Un progetto che parte da lontano. Da anni il Comune di Vergato lavorava per l’avvio di corsi di falegnameria che salvaguardassero un mestiere a rischio d’estinzione e al tempo stesso fossero rivolti ai ragazzi a rischio di dispersione scolastica. Poi il Covid ha bloccato tutto. Ora finalmente il primo corso è partito, organizzato dall’Associazione 440Hz, ed è rivolto ai ragazzi del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti. Le lezioni teoriche hanno preso il via lunedì, per un totale di 96 ore, di cui 80 di laboratorio. I 6 ragazzi che frequentano il corso, italiani e di altre nazionalita tra i 16 e i 18 anni, potranno apprendere le tecniche di falegnameria e cimentarsi con la creazione di manufatti che saranno poi esposti in mostra. Al laboratorio di A&P Arredamenti di Sasso Marconi saranno affiancati da tre falegnami e due tutor. A livello economico il corso è frutto del lavoro di squadra: 15mila euro provengono dalla Fondazione Carisbo, 5mila dal Comune di Vergato e 5mila dall’Unione Comuni Appennino Bolognese.