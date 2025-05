Gennasi

NOI MILANISTI

Giovedì, di ritorno da Roma, gli amici rossoblù mi parlavano piano al telefono, fraterni, premurosi, come fossi una vedova affranta, quale ero. Domenica, a tempesta in lenta ritirata, due colpi bassi, micidiali. Il primo: un vicino (ne ignoro le generalità, ma so di non avere mai mangiato i fagioli con lui) dall’auto mi sghignazza: "Sei ancora in lutto?". Il secondo: un conoscente mi urla, dall’altra parte della strada, "forza Bologna!", e magari, all’oscuro della dipendenza calcistica di cui soffro, voleva solo condividere la felicità, non trafiggermi il cuore con una freccia al curaro. Infine l’Incubo di Quelli La’ a danzare attorno alla Coppa, il 31 maggio. Quasi quasi mi faccio uno shampoo. Poi mi butto nell’Idice. Ragazzi, andiamo tutti al Diavolo.

LA GARISENDA

Come ipotizza il Progetto esecutivo messa in sicurezza e restauro della malconcia torre saranno completati, toccando malta e ferro e il resto, entro il 2028. Nel frattempo, a inizio 2026 dovrebbero essere installati i famosi tralicci usati a Pisa. Tirati su, vecchia amica! HABEMUS PD

Sarà Enrico Di Stasi, attuale segretario cittadino, il successore di Federica Mazzoni alla guida della federazione provinciale. Sulla sua candidatura unitaria si sono accordate le due correnti, progressisti e riformisti. Il passaggio di consegne verrà formalizzato nel congresso in calendario dal 29 maggio al 15 giugno. Oltre che capo dello staff del sindaco Lepore nella Città metropolitana, Di Stasi è membro del cda di Hera. Al laicissimo conclave dem entrerà papa e uscirà papa.

INSONNIA

Secondo gli psicologi della piattaforma Unobravo, a Bologna si dorme poco e male, tanto da collocarci al quartultimo posto nella classifica delle trenta città italiane più popolose. Tra i fattori vengono indicati l’inquinamento acustico e luminoso, la qualità dell’aria, Internet, perfino l’elevato numero di bar, e quindi l’abuso di caffeina. Sogno o son mesto?