Casalecchio, 14 giugno 2019 - Hanno superato la recinzione, con il cartello ‘Vietato l’ingresso alla Chiusa’. E poi si sono tuffati in acqua, per trovare ristoro al caldo. Hanno rischiato di morire così, ieri sera a Lido di Casalecchio, due ragazzi stranieri, salvati solo dall’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, arrivati sul Reno con i sommozzatori, i carabinieri, la municipale e i sanitari del 118.

È successo tutto intorno alle 19,30. I due uomini – originari della Lituania, di 35 e 36 anni – erano assieme a un terzo amico e, malgrado il divieto di balneazione, si sono tuffati. Non pensavano che la corrente, alimentata dalla cascata, in un attimo, li avrebbe trascinati lontano dalla riva. Quando hanno capito di essere in pericolo, si sono aggrappati a dei rami chiedendo aiuto al terzo amico, che era rimasto a riva. È stato lui a chiamare i soccorsi: subito, conoscendo la pericolosità di quel tratto di Reno, alla Chiusa si sono precipitati i militari dell’Arma e i pompieri, con quattro squadre e i sommozzatori che si sono lanciati nel fiume per soccorrere i bagnanti. Li hanno trascinati a riva e affidati alle cure dei sanitari del 118: malgrado lo spavento e il rischio corso, stanno bene. Per precauzione sono stati comunque trasportati all’ospedale Maggiore per accertamenti.